Энрике: «Моя цель — иметь 22 игрока стартового состава»

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике высказался о конкуренции внутри команды.

«Моя цель — иметь двадцать два игрока стартового состава. Я знаю, что это невозможно, но это моя цель. Я хочу, чтобы на каждой позиции было по два игрока», — цитирует Энрике официальный сайт парижан.

На данный момент «ПСЖ» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Франции, имея в своем активе 53 зачетных балла после 22 сыгранных матчей.

25 февраля подопечные Энрике будут принимать у себя дома «Ренн». Начало матча 23-го тура Лиги 1 запланировано на 19:05 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.