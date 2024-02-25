​Мбаппе – в основе «ПСЖ» на матч против «Ренна»

В воскресенье в чемпионате Франции пройдёт матч между «ПСЖ» и «Ренном». Наставник парижан Луис Энрике принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Доннарумма, Хакими, Люка Эрнандес, Беральдо, Фабиан Руис, Данило, Витинья, Ли Кан Ин, Мбаппе, Дембеле, Баркола.

Матч французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Ренном» стартует в 19:05 по московскому времени. Следить за игрой на «Парк де Пренс» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «ПСЖ» уверенно лидирует в Лиге 1, опережая второй «Брест» за десять очков.