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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе – в основе «ПСЖ» на матч против «Ренна»

25 Февраля 2024 • 18:24 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
1 1.45 X 4.80 2 7.30
Через 0 ч. 14 мин.

В воскресенье в чемпионате Франции пройдёт матч между «ПСЖ» и «Ренном». Наставник парижан Луис Энрике принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Доннарумма, Хакими, Люка Эрнандес, Беральдо, Фабиан Руис, Данило, Витинья, Ли Кан Ин, Мбаппе, Дембеле, Баркола.

Матч французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Ренном» стартует в 19:05 по московскому времени. Следить за игрой на «Парк де Пренс» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «ПСЖ» уверенно лидирует в Лиге 1, опережая второй «Брест» за десять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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