Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Энрике не верит в уход Маркиньоса в «Баварию»

24 Февраля 2024 • 20:04 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
1 1.43 X 4.70 2 7.10
Через 21 ч. 42 мин.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о возможном уходе защитника команды Маркиньоса в «Баварию».

— Как показывает история, редко кто уходит из «ПСЖ». Это происходит только из-за того, если у футболиста истекает контракт или клуб хочет его продать. К Маркиньосу это не относится, для меня это топ-футболист, — цитирует Энрике PSG Report.

Тренер отметил, что Маркиньос всегда демонстрирует высокий уровень и является важнейшим футболистом для «ПСЖ».

В текущем сезоне Маркиньос принял участие в 26 встречах с учетом всех турниров и оформил два ассиста.

Трудовой договор бразильца с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Маркиньоса в 60 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Маркиньос Луис Энрике трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Февраля
20:04
Энрике не верит в уход Маркиньоса в «Баварию»
18:33
Прогноз на точный счёт матча ПСЖ — Ренн чемпионата Франции — 25 февраля 2024
18:07
Энрике: «Моя цель — иметь 22 игрока стартового состава»
18:00
Энрике: «У «ПСЖ» хорошая серия, но расслабляться нельзя»
17:33
Энрике назвал свою главную цель в «ПСЖ»
17:24
Энрике — о матче с «Ренном»: «Это будет непростое испытание для нас»
15:03
Кобель может перебраться в зарубежный топ-клуб
13:59
Ставка и прогноз на матч ПСЖ — Ренн чемпионата Франции — 25 февраля 2024
01:20
Льорис: «Мбаппе переходит в крупнейший клуб мира»
21 Февраля
15:27
Капитан «ПСЖ» Маркиньос интересен «Баварии» и клубам АПЛ
15:04
«ПСЖ» следит за игроком «Челси»
14:08
Рамуш может покинуть «ПСЖ»
12:11
Мбаппе получит почти 150 миллионов евро в качестве подписного бонуса от «Реала»
11:04
Мбаппе мог оказаться в «Барселоне» в 2017 году, но клуб сделал ставку на Дембеле
20 Февраля
21:42
Мбаппе произнесёт речь на испанском во время презентации в «Реале»
16:11
«ПСЖ» определил двух игроков, которые станут лицами команды после ухода Мбаппе
11:40
Трансфер Мбаппе заставит «Реал» продать других игроков? Источник дал ответ
11:09
«ПСЖ» придётся заплатить ПСВ бонусы, если Симонс вернётся летом
18 Февраля
23:35
«Реал» и «Манчестер Сити» поспорят за звёздного защитника «ПСЖ»
21:17
Директор «РБ Лейпцига»: «Хави Симонс вернётся в «ПСЖ» летом»
21:09
«ПСЖ» нацелился на двух звёздных игроков
15:02
Бернарду Силва был готов перейти в «ПСЖ» прошлым летом
16 Февраля
11:25
Мбаппе чётко дал понять «ПСЖ», что не передумает уходить 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСЖ РЕНН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, сколько денег заработал Роналду за год в «Аль-Насре» ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо В матче Лиги Европы произошла массовая драка с участием футболистов и тренеров ​Гвардиола выбрал для «Манчестер Сити» новичка с ценником в 100 млн евро 11 игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» - известны все имена «Реал» хочет купить новую звезду - ценник 100 миллионов евро Клопп принял решение по будущему Венгер: «Стоит ли «Ливерпулю» прислушаться к совету Клоппа? Я так не думаю» «Бавария» приняла решение по Моуринью
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Бавария» снова проиграла, пропустив 3 гола от «Бохума» «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» ​Месси выступил с заявлением
Спортивные новости
Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярном чемпионате КХЛ Московское «Динамо» одержало восьмую победу подряд в КХЛ, переиграв «Адмирал» Чесноков высказался о сотрудничестве между Медведевым и Симоном Селиваненко высказался о предстоящем финале турнира в Дохе между Хачановым и Меншиком Селиваненко поделился ожиданиями от матча между Калинской и Паолини Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Вердер Вердер
Дармштадт Дармштадт
1
1
1.52 4.30 5.60
Видео
Окончен
Унион Берлин Унион Берлин
Хайденхайм Хайденхайм
2
2
1.87 3.55 4.00
Видео
Окончен
Штутгарт Штутгарт
Кёльн Кёльн
1
1
1.34 5.20 7.40
Видео
Окончен
Боруссия М Боруссия М
Бохум Бохум
5
2
1.76 4.00 4.00
Видео
Перерыв
Бавария Бавария
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
0
0
1.43 5.00 5.80
Видео
25.02.24 в 17:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Вольфсбург Вольфсбург
1.94 3.55 3.65
Видео
25.02.24 в 19:30
Боруссия Д Боруссия Д
Хоффенхайм Хоффенхайм
1.44 5.20 5.60
Видео
25.02.24 в 21:30
Аугсбург Аугсбург
Фрайбург Фрайбург
2.05 3.60 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Февраля
20:04 · Германия. Бундеслига
Энрике не верит в уход Маркиньоса в «Баварию»
20:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:59 · Германия. Бундеслига
​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо 1
19:58 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может пригласить бывшего тренера сборной Италии после ухода Тухеля
19:44 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» из Мёнхенгладбаха прервала неудачную серию 5 голами в ворота «Бохума»
19:40 · Германия. Бундеслига
«Бавария» впервые с 2011 года отстаёт в Бундеслиге более чем на 10 очков
19:30 · Германия. Бундеслига
«Вердер» едва не проиграл главному аутсайдеру
19:28 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» потерял очки в матче с «Кёльном»
19:27 · Германия. Бундеслига
«Унион» и «Хайденхайм» набрали по очку в результативном матче
19:22 · Германия. Бундеслига
«Бавария» установит рекорд Бундеслиги
19:20 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» объявила состав на битву с «РБ Лейпцигом»
17:35 · Германия. Бундеслига
Булыкин: «Байер» - молодец, сделал хороший задел для чемпионства
15:50 · Англия. Премьер-лига
Тухель не возглавит «Вест Хэм» из-за любви к «Челси»
15:42 · Германия. Бундеслига
Ольмо поделился ожиданиями от матча с «Баварией»
15:03 · Германия. Бундеслига
Кобель может перебраться в зарубежный топ-клуб
Все новости
Рекомендуем