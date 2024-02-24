Энрике не верит в уход Маркиньоса в «Баварию»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о возможном уходе защитника команды Маркиньоса в «Баварию».

— Как показывает история, редко кто уходит из «ПСЖ». Это происходит только из-за того, если у футболиста истекает контракт или клуб хочет его продать. К Маркиньосу это не относится, для меня это топ-футболист, — цитирует Энрике PSG Report.

Тренер отметил, что Маркиньос всегда демонстрирует высокий уровень и является важнейшим футболистом для «ПСЖ».

В текущем сезоне Маркиньос принял участие в 26 встречах с учетом всех турниров и оформил два ассиста.

Трудовой договор бразильца с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Маркиньоса в 60 миллионов евро.