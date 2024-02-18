«ПСЖ» нацелился на двух звёздных игроков

«Пари Сен-Жермен» планирует провернуть как минимум два громких трансфера предстоящим летом.

Как уже сообщалось, руководство парижан рассчитывает заменить Килиана Мбаппе другим статусным футболистом атаки. По информации Telefoot, главной целью гранда Лиги 1 остаётся форвард «Наполи» Виктор Осимхен. При этом, по данным источника, в «ПСЖ» также сохраняют надежды на подписание полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, который мог переехать в Париж ещё в прошлом году, но решил продлить контракт с «горожанами».

Ещё одна приоритетная трансферная цель «ПСЖ» – центральный защитник «Лилля» Лени Йоро. Поспорить за 18-летнего футболиста предстоит с мадридским «Реалом».