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Кобель может перебраться в зарубежный топ-клуб

24 Февраля 2024 • 15:03 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
1 1.43 X 4.70 2 7.10
25.02 19:05

Голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель летом может оказаться в топ-клубе из зарубежного чемпионата. По информации от журналиста Танзи Олича, 26-летним вратарём интересуется французский «ПСЖ».

Источники из стана парижан уверяют, что потенциальный трансфер Кобеля не повлияет на будущее Джанлуиджи Доннаруммы, который является основным вратарём команды. Переход Грегора может зажечь конкуренцию в команде и помочь обоим голкиперам достичь прогресса.

Напомним, Кобель ранее также был интересен клубам из Английской премьер-лиги, но прошлым летом вратарь в итоге остался в дортмундской «Боруссии».

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Боруссия Дортмунд ПСЖ Грегор Кобель ещё теги

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