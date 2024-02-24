Кобель может перебраться в зарубежный топ-клуб

Голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель летом может оказаться в топ-клубе из зарубежного чемпионата. По информации от журналиста Танзи Олича, 26-летним вратарём интересуется французский «ПСЖ».

Источники из стана парижан уверяют, что потенциальный трансфер Кобеля не повлияет на будущее Джанлуиджи Доннаруммы, который является основным вратарём команды. Переход Грегора может зажечь конкуренцию в команде и помочь обоим голкиперам достичь прогресса.

Напомним, Кобель ранее также был интересен клубам из Английской премьер-лиги, но прошлым летом вратарь в итоге остался в дортмундской «Боруссии».