Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике назвал уникальное качество 17-летнего Заира-Эмери

24 Февраля 2024 • 22:09 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
1 1.43 X 4.70 2 7.10
Через 20 ч. 0 мин.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассказал, в чём особенно хорош полузащитник Уоррен Заир-Эмери.

17-летний футболист регулярно выходит в стартовом составе парижан в текущем сезоне. По словам испанского рулевого, восходящей звезде явно есть что дать команде.

«Я никогда не видел игрока с таким интеллектом в понимании товарищей по команде, умении правильно реагировать на их действия. Это то, что почти незаметно со стороны, но имеет огромную ценность», – заявил Энрике на пресс-конференции в преддверии матча против «Ренна», который пройдёт 25 февраля.

В активе Уоррена Заира-Эмери три забитых мяча и шесть голевых передач в 28 поединках нынешней кампании за «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Уоррен Заир-Эмери ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Февраля
22:09
Луис Энрике назвал уникальное качество 17-летнего Заира-Эмери
20:04
Энрике не верит в уход Маркиньоса в «Баварию»
18:33
Прогноз на точный счёт матча ПСЖ — Ренн чемпионата Франции — 25 февраля 2024
18:07
Энрике: «Моя цель — иметь 22 игрока стартового состава»
18:00
Энрике: «У «ПСЖ» хорошая серия, но расслабляться нельзя»
17:33
Энрике назвал свою главную цель в «ПСЖ»
17:24
Энрике — о матче с «Ренном»: «Это будет непростое испытание для нас»
15:03
Кобель может перебраться в зарубежный топ-клуб
13:59
Ставка и прогноз на матч ПСЖ — Ренн чемпионата Франции — 25 февраля 2024
01:20
Льорис: «Мбаппе переходит в крупнейший клуб мира»
21 Февраля
15:27
Капитан «ПСЖ» Маркиньос интересен «Баварии» и клубам АПЛ
15:04
«ПСЖ» следит за игроком «Челси»
14:08
Рамуш может покинуть «ПСЖ»
12:11
Мбаппе получит почти 150 миллионов евро в качестве подписного бонуса от «Реала»
11:04
Мбаппе мог оказаться в «Барселоне» в 2017 году, но клуб сделал ставку на Дембеле
20 Февраля
21:42
Мбаппе произнесёт речь на испанском во время презентации в «Реале»
16:11
«ПСЖ» определил двух игроков, которые станут лицами команды после ухода Мбаппе
11:40
Трансфер Мбаппе заставит «Реал» продать других игроков? Источник дал ответ
11:09
«ПСЖ» придётся заплатить ПСВ бонусы, если Симонс вернётся летом
18 Февраля
23:35
«Реал» и «Манчестер Сити» поспорят за звёздного защитника «ПСЖ»
21:17
Директор «РБ Лейпцига»: «Хави Симонс вернётся в «ПСЖ» летом»
21:09
«ПСЖ» нацелился на двух звёздных игроков
15:02
Бернарду Силва был готов перейти в «ПСЖ» прошлым летом
16 Февраля
11:25
Мбаппе чётко дал понять «ПСЖ», что не передумает уходить 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСЖ РЕНН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, сколько денег заработал Роналду за год в «Аль-Насре» ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели В матче Лиги Европы произошла массовая драка с участием футболистов и тренеров «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо 11 игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» - известны все имена ​Гвардиола выбрал для «Манчестер Сити» новичка с ценником в 100 млн евро «Реал» хочет купить новую звезду - ценник 100 миллионов евро Клопп принял решение по будущему «Бавария» приняла решение по Моуринью Венгер: «Стоит ли «Ливерпулю» прислушаться к совету Клоппа? Я так не думаю»
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Бавария» снова проиграла, пропустив 3 гола от «Бохума» «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» ​Месси выступил с заявлением Тухель покинет «Баварию» в конце сезона
Спортивные новости
Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярном чемпионате КХЛ Московское «Динамо» одержало восьмую победу подряд в КХЛ, переиграв «Адмирал» Чесноков высказался о сотрудничестве между Медведевым и Симоном Селиваненко высказался о предстоящем финале турнира в Дохе между Хачановым и Меншиком Селиваненко поделился ожиданиями от матча между Калинской и Паолини Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Лорьян Лорьян
Нант Нант
0
1
2.43 3.30 2.85
Видео
4 мин
Страсбург Страсбург
Брест Брест
0
0
2.70 3.25 2.55
Видео
25.02.24 в 15:00
Ланс Ланс
Монако Монако
2.23 3.60 2.90
Видео
25.02.24 в 17:00
Тулуза Тулуза
Лилль Лилль
3.95 3.65 1.84
Видео
25.02.24 в 17:00
Ницца Ницца
Клермон Клермон
1.44 4.30 7.20
Видео
25.02.24 в 17:00
Гавр Гавр
Реймс Реймс
3.30 3.30 2.17
Видео
25.02.24 в 19:05
ПСЖ ПСЖ
Ренн Ренн
1.50 4.50 5.60
Видео
25.02.24 в 22:45
Марсель Марсель
Монпелье Монпелье
1.51 4.30 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Февраля
22:09 · Франция. Лига 1
Луис Энрике назвал уникальное качество 17-летнего Заира-Эмери
20:57 · Франция. Лига 1
«Нант» переиграл «Лорьян» в битве аутсайдеров
20:04 · Германия. Бундеслига
Энрике не верит в уход Маркиньоса в «Баварию»
18:07 · Франция. Лига 1
Энрике: «Моя цель — иметь 22 игрока стартового состава»
18:00 · Франция. Лига 1
Энрике: «У «ПСЖ» хорошая серия, но расслабляться нельзя»
17:33 · Франция. Лига 1
Энрике назвал свою главную цель в «ПСЖ»
17:24 · Франция. Лига 1
Энрике — о матче с «Ренном»: «Это будет непростое испытание для нас»
16:45 · Италия. Серия А
​Не Головин: Камоцци назвал лучшего футболиста из России в Европе
15:03 · Германия. Бундеслига
Кобель может перебраться в зарубежный топ-клуб
14:39 · Испания. Ла Лига
Глава Ла Лиги оценил вероятный трансфер Мбаппе в «Реал»
04:12 · Франция. Лига 1
​Пока Бурижо забивал три гола «Милану», его дом ограбили
03:45 · Испания. Ла Лига
Мбаппе получит от «Реала» солидный бонус, если выиграет «Золотой мяч» слухи
01:20 · Испания. Ла Лига
Льорис: «Мбаппе переходит в крупнейший клуб мира»
00:56 · Франция. Лига 1
«Лион» обыграл четвёртого соперника подряд
23 Февраля
21:06 · Испания. Ла Лига
Тебас оценил вероятность перехода Мбаппе в «Реал»
Все новости
Рекомендуем