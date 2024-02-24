Луис Энрике назвал уникальное качество 17-летнего Заира-Эмери

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассказал, в чём особенно хорош полузащитник Уоррен Заир-Эмери.

17-летний футболист регулярно выходит в стартовом составе парижан в текущем сезоне. По словам испанского рулевого, восходящей звезде явно есть что дать команде.

«Я никогда не видел игрока с таким интеллектом в понимании товарищей по команде, умении правильно реагировать на их действия. Это то, что почти незаметно со стороны, но имеет огромную ценность», – заявил Энрике на пресс-конференции в преддверии матча против «Ренна», который пройдёт 25 февраля.

В активе Уоррена Заира-Эмери три забитых мяча и шесть голевых передач в 28 поединках нынешней кампании за «ПСЖ».