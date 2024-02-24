Энрике назвал свою главную цель в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о своей цели в команде.

— Мы всегда должны создавать конкуренцию между игроками, если хотим бороться за все титулы. Не важно, молоды они или ветераны, но у игроков должны быть амбиции и желание совершенствоваться на каждой позиции. Это моя цель, — приводит слова Энрике пресс-служба парижан.

Команда хочет чувствовать, что болельщикам нравится смотреть за игрой «ПСЖ», подчеркнул специалист.

После 22 туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 53 очка.

Завтра, 25 февраля, «ПСЖ» примет у себя дома «Ренн» в рамках 23-го тура Лиги 1. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:05 по московскому времени.