Мбаппе получит от «Реала» солидный бонус, если выиграет «Золотой мяч»

Мадридский «Реал» готов щедро вознаградить Килиана Мбаппе за индивидуальные успехи.

Форвард «ПСЖ» должен стать игроком «сливочных» с нового сезона – уже скоро об этом может быть объявлено официально. Известно, что француз получит подписной бонус в размере 150 млн евро по контракту с «Реалом», также в договоре будут прописаны различные бонусы. Так, по информации FootMercato, одна из надбавок будет активирована в том случае, если Мбаппе выиграет «Золотой мяч». Если верить источнику, за это звёздный нападающий заработает порядка 15 млн евро.

Напомним, что в 2023 году Килиан Мбаппе занял третье место в голосовании за престижную индивидуальную награду, уступив Лионелю Месси и Эрлингу Холанну.