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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе чётко дал понять «ПСЖ», что не передумает уходить

16 Февраля 2024 • 11:25 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Ренн
25.02 19:05

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе чётко дал понять руководству команды, что его решение об уходе является окончательным. По информации от журналиста Фабрицио Романо, француз точно не передумает уходить.

Также Мбаппе сообщил «ПСЖ», что даже не будет рассматривать предложения о продлении контракта, если руководство в очередной раз попробует его переубедить.

Ближайшим летом Мбаппе станет свободным агентом, после чего перейдёт в новую команду. Фаворитом на трансфер пока является мадридский «Реал», который давно пытается приобрести французского форварда.

В этом сезоне Мбаппе отметился 20 голами и 4 ассистами в 19 матчах чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе

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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
16 Февраля 2024 в 11:31
А если подписной бонус составит 200 млн?
Чего мелочится - предложите ему должность Президента страны - может передумает?
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