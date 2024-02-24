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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике: «У «ПСЖ» хорошая серия, но расслабляться нельзя»

24 Февраля 2024 • 18:00 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
1 1.43 X 4.70 2 7.10
25.02 19:05

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал успешные результаты своей команды в последних матчах.

На данный момент парижане идут на серии из 18 матчей без поражений, одержав 14 побед.

— Всегда приятно иметь хорошую серию результатов. Приятно, когда у команды хорошая серия, но расслабляться нельзя. С этим я борюсь каждую неделю, на тренировках и во время подготовки к матчам, — приводит слова Энрике официальный сайт парижан.

Тренер добавил, что хорошие результаты достигаются благодаря сохранению концентрации не только в играх, но и на тренировках.

25 февраля «ПСЖ» примет у себя дома «Ренн» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Старт поединка запланирован на 19:05 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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