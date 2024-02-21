Центральный защитник лондонского «Челси» Леви Колвилл попал в шорт-лист «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Низаар Кинселла.

По информации источника, парижане заинтересованы в подписании 20-летнего футболиста. При этом отмечается, что «Челси» не планирует отпускать Колвилла, к тому же сам футболист счастлив в команде.

В этом сезоне Колвилл появился на поле в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.

Трудовой договор Колвилла с «Челси» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.