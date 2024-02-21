Мбаппе мог оказаться в «Барселоне» в 2017 году, но клуб сделал ставку на Дембеле

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе летом 2017 года мог перебраться в «Барселону», когда каталонцы продали Неймара. По информации от издания Carrusel Deportivo, француз был готов к трансферу на «Камп Ноу», но руководство решило заменить Неймара соотечественником Мбаппе – Усманом Дембеле из дортмундской «Боруссии».

Напомним, в конечном итоге Мбаппе летом 2017 года перешёл в «ПСЖ» и спустя несколько сезонов стал лучшим бомбардиром в истории команды. В то же время Дембеле не смог раскрыть свой потенциал в «Барселоне».

В настоящий момент Мбаппе близок к переходу в мадридский «Реал». Трансфер должен состояться летом на правах свободного агента.