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Мбаппе мог оказаться в «Барселоне» в 2017 году, но клуб сделал ставку на Дембеле

21 Февраля 2024 • 11:04 Комментировать
Барселона
...
Хетафе
24.02 18:15

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе летом 2017 года мог перебраться в «Барселону», когда каталонцы продали Неймара. По информации от издания Carrusel Deportivo, француз был готов к трансферу на «Камп Ноу», но руководство решило заменить Неймара соотечественником Мбаппе – Усманом Дембеле из дортмундской «Боруссии».

Напомним, в конечном итоге Мбаппе летом 2017 года перешёл в «ПСЖ» и спустя несколько сезонов стал лучшим бомбардиром в истории команды. В то же время Дембеле не смог раскрыть свой потенциал в «Барселоне».

В настоящий момент Мбаппе близок к переходу в мадридский «Реал». Трансфер должен состояться летом на правах свободного агента.

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