«ПСЖ» продлил беспроигрышную серию до 19 матчей

В воскресенье, 25 февраля, «ПСЖ» принимал у себя дома «Ренн» в рамках 23-го тура чемпионата Франции.

Встреча между командами завершилась вничью – 1:1. Стоит сказать, что «ПСЖ» уступал в данном матче до 90+7-й минуты, пока Гонсалу Рамуш не сравнял счет, забив с одиннадцатиметровой отметки.

Данный результат помог «ПСЖ» продлить свою беспроигрышную серию до 19 матчей во всех турнирах.

После 23 туров подопечные Луиса Энрике возглавляют турнирную таблицу Лиги 1, имея в своей копилке 54 очка.

1 марта «ПСЖ» встретится на выезде с «Монако». Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.