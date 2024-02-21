Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Рамуш может покинуть «ПСЖ»

21 Февраля 2024 • 14:08 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
25.02 19:05

Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш может покинуть французский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

По информации источника, 22-летний футболист считает, что игровая философия нынешнего тренера «ПСЖ» Луиса Энрике ему не подходит.

Напомним, Рамуш перешёл в «ПСЖ» летом прошлого года из «Бенфики». В составе парижан нападающий успел провести 25 матчей, забить семь голов и отдать одну результативную передачу. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 50 миллионов евро.  

Свой ближайший матч «ПСЖ» проведёт 25 февраля против «Ренна». Начало — в 19:05 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Гонсалу Рамуш

Новости по матчу

Сегодня, 21 Февраля
14:08
Рамуш может покинуть «ПСЖ»
12:11
Мбаппе получит почти 150 миллионов евро в качестве подписного бонуса от «Реала»
11:04
Мбаппе мог оказаться в «Барселоне» в 2017 году, но клуб сделал ставку на Дембеле
20 Февраля
21:42
Мбаппе произнесёт речь на испанском во время презентации в «Реале»
16:11
«ПСЖ» определил двух игроков, которые станут лицами команды после ухода Мбаппе
11:40
Трансфер Мбаппе заставит «Реал» продать других игроков? Источник дал ответ
11:09
«ПСЖ» придётся заплатить ПСВ бонусы, если Симонс вернётся летом
18 Февраля
23:35
«Реал» и «Манчестер Сити» поспорят за звёздного защитника «ПСЖ»
21:17
Директор «РБ Лейпцига»: «Хави Симонс вернётся в «ПСЖ» летом»
21:09
«ПСЖ» нацелился на двух звёздных игроков
15:02
Бернарду Силва был готов перейти в «ПСЖ» прошлым летом
16 Февраля
11:25
Мбаппе чётко дал понять «ПСЖ», что не передумает уходить 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ РЕНН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков «Ливерпуль» потерял Салаха Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира ​Месси выступил с заявлением Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны» «Бавария» поставила ультиматум Тухелю Бензема возвращается Месси высказался о восходящей звезде «Барселоны» Ямале У Мбаппе появился новый вариант - переход в «Реал» под угрозой Четыре важных футболиста «Барселоны» не смогут сыграть с «Наполи»
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу «Реал» подписал Мбаппе
Спортивные новости
Определились все 16 участников розыгрыша плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Автомобилист» и возглавил Восточную конференцию КХЛ Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Февраля
15:27 · Англия. Премьер-лига
Капитан «ПСЖ» Маркиньос интересен «Баварии» и клубам АПЛ
15:14 · Англия. Премьер-лига
​Компания Рэтклиффа может отказаться от «Ниццы» после покупки «Манчестер Юнайтед»
15:04 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» следит за игроком «Челси» слухи
14:08 · Франция. Лига 1
Рамуш может покинуть «ПСЖ»
13:30 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда «ПСЖ» объявит об уходе Мбаппе в «Реал»
12:13 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» может купить топ-вингера за 50 миллионов евро
12:11 · Германия. Бундеслига
Мбаппе получит почти 150 миллионов евро в качестве подписного бонуса от «Реала»
11:04 · Испания. Ла Лига
Мбаппе мог оказаться в «Барселоне» в 2017 году, но клуб сделал ставку на Дембеле
08:31 · Испания. Ла Лига
Гризманн высказал мнение о переходе Мбаппе в «Реал»
20 Февраля
21:50 · Франция. Лига 1
Президент «Марселя» высказался об отставке Гаттузо
21:42 · Испания. Ла Лига
Мбаппе произнесёт речь на испанском во время презентации в «Реале»
21:04 · Испания. Ла Лига
Кальдерон: «Мбаппе станет одним из важнейших игроков в истории «Реала»
20:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на двух футболистов «Лилля»
19:52 · Франция. Лига 1
Ито планирует отсудить 1,25 млн евро у женщин, обвинивших его в сексуальном насилии
19:31 · Англия. Премьер-лига
Гуйе рассказал, как Месси шутил над ним за просмотр матчей «Эвертона»
Все новости
Рекомендуем