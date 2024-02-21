Рамуш может покинуть «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш может покинуть французский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

По информации источника, 22-летний футболист считает, что игровая философия нынешнего тренера «ПСЖ» Луиса Энрике ему не подходит.

Напомним, Рамуш перешёл в «ПСЖ» летом прошлого года из «Бенфики». В составе парижан нападающий успел провести 25 матчей, забить семь голов и отдать одну результативную передачу. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 50 миллионов евро.

Свой ближайший матч «ПСЖ» проведёт 25 февраля против «Ренна». Начало — в 19:05 по московскому времени.