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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» только на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Ренном»

25 Февраля 2024 • 21:09 Комментировать (1)
ПСЖ
1:1
Ренн
1 1.45 X 4.80 2 7.30
2-й тайм

В 23-м туре Лиги 1 «ПСЖ» играл дома против «Ренна», который набрал феноменальную форму. В первом тайме Витинья атаковал в левый угол ворот, и голкипер с трудом выручил. У соперника единственный опасный момент первого тайма стал результативным. Амин Гуйри пробросил мяч между ног защитнику и вколотил его в правый угол ворот - 0:1.

Ашраф Хакими в начале второй половины минимально промахнулся, Усман Дембеле эффектно бил, но вратарь на месте. В концовке «ПСЖ» заработал пенальти, но ВАР помог его отменить. И все же на 90-й минуте Гонсалу Рамуш заработал 11-метровый, а после пробил в левый верхний угол - 1:1.

«ПСЖ» лидирует с отрывом от второго места в 11 очков, «Ренн» - седьмой.

Протокол игры  
ПСЖ1:1Ренн
  33'Гуйри Амин (0:1)
(1:1) Рамуш Гонсалу90'  
Доннарумма ДжанлуиджиХакими Ашраф  54'Данилу ПерейраБералдо Лукас  90'Эрнандес Люка  70' 71' (Заир-Эмери Уоррен ( 71') Витинья IIФабиан Руис  89'Кан-Ин Ли 46' (Асенсио Марко ( 46') Дембеле Усман 71' (Мендеш Нуну ( 71') Мбаппе Килиан 65' (Рамуш Гонсалу ( 65'  87') Баркола Бредли 65' (Коло-Муани Рандаль ( 65')
Запасные: Солер КарлосУгарте МануэльМукиэле НордиНавас Кейлор
Манданда Стив  90'Дуэ ГелаВу КристоферБелосьян ЖенуэльСейду АлидуБлас Людовик  90'Дуэ Дезире  48' 56' (Буриго Бенжамен ( 56') Сантамария БатистСалах Ибрагим 66' (Трюффер Адриен ( 66') Мюинга Арно 66' (Террье Мартен ( 66') Гуйри Амин 81' (Омари Вармед ( 81')
Запасные: Галлон ГотьеТеате АртурЛамбурд МатисЙылдырым БертугСиссе Джауи
25 февраля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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wertygaz
25 Февраля 2024 в 21:51
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