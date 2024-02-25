«ПСЖ» только на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Ренном»

В 23-м туре Лиги 1 «ПСЖ» играл дома против «Ренна», который набрал феноменальную форму. В первом тайме Витинья атаковал в левый угол ворот, и голкипер с трудом выручил. У соперника единственный опасный момент первого тайма стал результативным. Амин Гуйри пробросил мяч между ног защитнику и вколотил его в правый угол ворот - 0:1.

Ашраф Хакими в начале второй половины минимально промахнулся, Усман Дембеле эффектно бил, но вратарь на месте. В концовке «ПСЖ» заработал пенальти, но ВАР помог его отменить. И все же на 90-й минуте Гонсалу Рамуш заработал 11-метровый, а после пробил в левый верхний угол - 1:1.

«ПСЖ» лидирует с отрывом от второго места в 11 очков, «Ренн» - седьмой.