«ПСЖ» только на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Ренном»

В 23-м туре Лиги 1 «ПСЖ» играл дома против «Ренна», который набрал феноменальную форму. В первом тайме Витинья атаковал в левый угол ворот, и голкипер с трудом выручил. У соперника единственный опасный момент первого тайма стал результативным. Амин Гуйри пробросил мяч между ног защитнику и вколотил его в правый угол ворот - 0:1.
Ашраф Хакими в начале второй половины минимально промахнулся, Усман Дембеле эффектно бил, но вратарь на месте. В концовке «ПСЖ» заработал пенальти, но ВАР помог его отменить. И все же на 90-й минуте Гонсалу Рамуш заработал 11-метровый, а после пробил в левый верхний угол - 1:1.
«ПСЖ» лидирует с отрывом от второго места в 11 очков, «Ренн» - седьмой.
Протокол игры
|33'Гуйри Амин (0:1)
|(1:1) Рамуш Гонсалу90'
Доннарумма Джанлуиджи•Хакими Ашраф• 54'Данилу Перейра•Бералдо Лукас• 90'Эрнандес Люка 70'71' (Заир-Эмери Уоррен (71') •Витинья II•Фабиан Руис• 89'Кан-Ин Ли46' (Асенсио Марко (46') •Дембеле Усман71' (Мендеш Нуну (71') •Мбаппе Килиан65' (Рамуш Гонсалу (65') • 87'Баркола Бредли65' (Коло-Муани Рандаль (65')
Запасные: Солер Карлос•Угарте Мануэль•Мукиэле Норди•Навас Кейлор
Манданда Стив• 90'Дуэ Гела•Ву Кристофер•Белосьян Женуэль•Сейду Алиду•Блас Людовик• 90'Дуэ Дезире 48'56' (Буриго Бенжамен (56') •Сантамария Батист•Салах Ибрагим66' (Трюффер Адриен (66') •Мюинга Арно66' (Террье Мартен (66') •Гуйри Амин81' (Омари Вармед (81')
25 февраля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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