Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бернарду Силва был готов перейти в «ПСЖ» прошлым летом

18 Февраля 2024 • 15:02 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1 1.20 X 7.00 2 13.00
20.02 22:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прошлым летом был готов перейти в «ПСЖ». По информации от Telefoot, руководство «горожан» в конечном итоге заблокировало сделку.

Отмечается, что «ПСЖ» собирается вернуться за Силвой в ближайшее трансферное окно. В этот раз в контракте у португальца будут действовать отступные в размере 60 миллионов евро. Вряд ли «Манчестер Сити» сможет помешать парижанам оформить трансфер.

Напомним, Бернарду ранее выступал во Франции в составе «Монако» и побеждал с этой командой в Лиге 1. В этом розыгрыше АПЛ полузащитник отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Февраля
13:57
Родри: «Челси» почти ничего не создал в первом тайме» 1
10:34
Стерлинг: «Думаю, мы должны быть довольны одним очком в матче с «Манчестер Сити»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ БРЕНТФОРД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов ​«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за игрока «Барселоны» ​«Бавария» выбрала замену для Тухеля «Барселона» перехватит Мбаппе, Моуринью будет в «Манчестер Юнайтед», а Хаби Алонсо возглавит «Ливерпуль» – в главных слухах недели
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Спортивные новости
Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе Ассист Овечкина помог «Вашингтону» в гостях переиграть «Монреаль» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
18.02.24 в 17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон Брайтон
5.00 4.00 1.61
Видео
18.02.24 в 19:30
Лутон Таун Лутон Таун
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.80 3.60 1.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Февраля
15:38 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» следят за двумя звёздами из Бундеслиги
15:32 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» может отказаться от разочаровавшего игрока слухи
15:02 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва был готов перейти в «ПСЖ» прошлым летом
14:33 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Ничья «Манчестер Сити» добавит уверенности «Арсеналу» и «Ливерпулю»
14:20 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Лутон» показывал отличные выступления в этом сезоне»
14:08 · Англия. Премьер-лига
Галлахер поделился ожиданиями от финала Кубка лиги с «Ливерпулем»
13:57 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Челси» почти ничего не создал в первом тайме» 1
13:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Яннулиса: «Димитрис готов приехать в Россию»
13:31 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби ближе всех к «Барселоне»
13:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбрал фаворита на место нападающего
13:03 · Англия. Премьер-лига
Холанн психанул после неудачного матча с «Челси» 1
12:59 · Англия. Премьер-лига
Почеттино – о финале Кубка лиги: «Мы должны почувствовать, что можем обыграть «Ливерпуль»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Вальверде может возглавить клуб АПЛ
12:13 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг высказался о своём голе «Манчестер Сити»
11:26 · Англия. Премьер-лига
Бенитес готов возглавить сборную Англии
Все новости
Рекомендуем