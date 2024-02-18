Бернарду Силва был готов перейти в «ПСЖ» прошлым летом

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прошлым летом был готов перейти в «ПСЖ». По информации от Telefoot, руководство «горожан» в конечном итоге заблокировало сделку.

Отмечается, что «ПСЖ» собирается вернуться за Силвой в ближайшее трансферное окно. В этот раз в контракте у португальца будут действовать отступные в размере 60 миллионов евро. Вряд ли «Манчестер Сити» сможет помешать парижанам оформить трансфер.

Напомним, Бернарду ранее выступал во Франции в составе «Монако» и побеждал с этой командой в Лиге 1. В этом розыгрыше АПЛ полузащитник отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.