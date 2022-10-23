Раскрыты невероятные бонусы за лояльность из контракта Мбаппе с «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» не только получает солидную зарплату в клубе, но и может рассчитывать на впечатляющие надбавки.

Француз зарабатывает порядка 72 млн евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым футболистом мира на данный момент. Кроме того, как информирует Le Parisien, в соглашении 23-летнего форварда есть пункт, по которому на его счёт каждый год будут поступать бонусы за лояльность: так, если Мбаппе не покинет Париж летом 2023 года, клуб выплатит ему 70 млн евро, ещё через год – 80 млн, а в случае активации игроком пункта о продлении контракта до 2025 года – ещё 90 млн евро.