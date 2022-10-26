Неймар пропустит матч с «Ювентусом»

Полузащитник «ПСЖ» Неймар не примет участие в матче против туринского «Ювентуса», который состоится на следующей неделе в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Бразилец пропустит встречу из-за перебора жёлтых карточек.

Вчера Неймар отметился голом в ворота «Маккаби» Хайфа и помог своей команде победить со счётом 7:2. Также бразилец получил в матче горчичник, который лишает его возможности сыграть в последнем туре с «Ювентусом».

На счету Неймара 9 голов и 7 результативных передач в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Также футболист записал на свой счёт два гола и два ассиста в Лиге чемпионов.

Напомним, вчера «Ювентус» впервые с сезона-2013/14 не смог выйти в раунд плей-офф Лиги чемпионов.