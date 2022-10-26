Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Неймар пропустит матч с «Ювентусом»

26 Октября 2022 • 09:51 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
1 1.09 X 10.00 2 22.00
29.10 18:00

Полузащитник «ПСЖ» Неймар не примет участие в матче против туринского «Ювентуса», который состоится на следующей неделе в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Бразилец пропустит встречу из-за перебора жёлтых карточек.

Вчера Неймар отметился голом в ворота «Маккаби» Хайфа и помог своей команде победить со счётом 7:2. Также бразилец получил в матче горчичник, который лишает его возможности сыграть в последнем туре с «Ювентусом».

На счету Неймара 9 голов и 7 результативных передач в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Также футболист записал на свой счёт два гола и два ассиста в Лиге чемпионов.

Напомним, вчера «Ювентус» впервые с сезона-2013/14 не смог выйти в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Неймар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ТРУА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Октября
10:19 · Италия. Серия А
Фанаты «Ювентуса» требуют отставки Аллегри
09:51 · Италия. Серия А
Неймар пропустит матч с «Ювентусом»
07:33 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Чалову нечего делать в Серии Б»
01:52 · Италия. Серия А
Ди Мария: «Моя заветная мечта – вернуться в «Росарио Сентраль»
00:00 · Италия. Серия А
Джованни Симеоне также надеется стать тренером
25 Октября
23:32 · Италия. Серия А
В Генуе угощают равиоли в цветах «Сампдории» в честь первой победы в сезоне
23:15 · Италия. Серия А
Джованни Симеоне: «Спаллетти - тренер, который может приходить на стадион лишь один раз в неделю»
23:10 · Италия. Серия А
Кассано: «Интер» всё ещё сыроват»
23:03 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов – об интересе к Дивееву из Италии: «Это хорошая страна для продолжения карьеры»
22:41 · Италия. Серия А
«Вижу море и мне хорошо» - Джованни Симеоне пояснил причины своей любви к «Наполи»
22:30 · Италия. Серия А
Бонисенья сравнил гол Осимхена с легендарным мячом ван Бастена в ворота советской сборной 2
22:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил 65 миллионов евро за Осимхена слухи
21:28 · Италия. Серия А
Капелло: «Де Кетеларе - отличный игрок, но слишком робкий»
20:56 · Россия. Премьер-лига
Соломатин высказался о возможном переходе Дивеева в Серию А
20:26 · Италия. Серия А
Влахович: «Мне очень помогли ветераны «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем