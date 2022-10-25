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Чемпионат Франции. Лига 1

Человек из окружения Эндрика: «ПСЖ» не предлагал «Палмейрасу» 20 миллионов евро»

25 Октября 2022 • 11:43 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
1 1.09 X 10.00 2 22.00
29.10 18:00

В окружении футболиста «Палмейраса» Эндрика прокомментировали слухи о возможном переходе бразильца в «ПСЖ». Напомним, пресса ранее сватала 16-летнего нападающего в стан парижан. Французский клуб якобы предложил за игрока 20 миллионов евро.

«ПСЖ» не предлагал за Эндрика 20 миллионов евро. Клуб вообще не делал никаких предложений. При этом стоит признать, что «ПСЖ» давно следит за Эндриком и восхищается его талантом», – цитирует анонимного источника из окружения бразильца Ge Globo.

Напомним, Эндрик считается одним из самых талантливых футболистов в Бразилии. У игрока прописана сумма отступных в контракте с «Палмейрасом», которая составляет 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Палмейрас ПСЖ Эндрик
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