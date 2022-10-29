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Гвардиола: «Мне жаль тех, кто пытается занять трон Месси»

29 Октября 2022 • 20:52 Комментировать (2)
ПСЖ
4:3
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о легендарном аргентинском игроке Лионеле Месси.

«Мне жаль тех, кто пытается занять трон Лео Месси. Уверяю вас, это невозможно: этот футболист лучше всех. Он может сделать абсолютно всё, что должен делать идеальный футболист. И он делает это каждые три дня», – заявил наставник «Манчестер Сити», чьи слова цитирует журналист Мигель Блазкез.

Напомним, что Гвардиола руководил Месси в период своего управления «Барселоной» с 2008 по 2012 год. Вместе они выиграли две Лиги чемпионов и три первенства Испании.
 

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Лионель Месси Хосеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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Alex1972
29 Октября 2022 в 21:05
А мне нет...
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