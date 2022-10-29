Серхио Рамос стал рекордсменом «ПСЖ» по числу матчей без поражений

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос стал рекордсменом клуба по серии игр без поражений.

Домашний поединок против «Труа» оказался 30-м для испанского футболиста, в котором его коллектив не уступил сопернику. Отметим, что ранее наибольшее число принадлежало бразильскому полузащитнику Раи, при котором «ПСЖ» не проигрывал на протяжении 29 встреч после перехода футболиста.

В текущем сезоне Рамос провёл уже 17 поединков в футболке французского гранда в рамках всех состязаний, отметившись одним голом. Футболистом «Пари Сен-Жермен» Серхио стал летом 2021 года.

