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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» выплатит Мбаппе более 600 млн евро за три года

23 Октября 2022 • 23:24 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
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29.10 18:00

Во Франции поделились деталями самого дорогого контракта в истории мирового футбола.

Как сообщалось ранее, зарплата Килиана Мбаппе по текущему контракту в «ПСЖ» – около 72 млн евро в год, а бонусы за лояльность составляют 70-90 евро в год по нарастающей системе. Согласно данным французских источников, в общей сложности с учётом всех надбавок и подъёмных парижский гранд выплатит форварду около 630 млн евро за три года – крупнейший контракт в истории футбола. Предыдущим рекордсменом был Лионель Месси, заработавший около 555 млн евро с 2017 по 2021 год в «Барселоне».

Действующее соглашение Килиана Мбаппе рассчитано до 2024 года, но может быть продлено по желанию игрока ещё на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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