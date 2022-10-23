«ПСЖ» выплатит Мбаппе более 600 млн евро за три года

Во Франции поделились деталями самого дорогого контракта в истории мирового футбола.

Как сообщалось ранее, зарплата Килиана Мбаппе по текущему контракту в «ПСЖ» – около 72 млн евро в год, а бонусы за лояльность составляют 70-90 евро в год по нарастающей системе. Согласно данным французских источников, в общей сложности с учётом всех надбавок и подъёмных парижский гранд выплатит форварду около 630 млн евро за три года – крупнейший контракт в истории футбола. Предыдущим рекордсменом был Лионель Месси, заработавший около 555 млн евро с 2017 по 2021 год в «Барселоне».

Действующее соглашение Килиана Мбаппе рассчитано до 2024 года, но может быть продлено по желанию игрока ещё на один сезон.