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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси: «Агуэро больше всех активничает в чате сборной Аргентины, ведь теперь ему нечего делать»

22 Октября 2022 • 11:02 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
29.10 18:00

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о том, кто активней всех ведёт себя в командном чате сборной Аргентины. Напомним, на грядущем чемпионате мира в Катаре южноамериканцы сыграют в одной группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.

«Агуэро больше всех активничает в чате сборной Аргентины, ведь теперь ему нечего делать. При этом я очень счастлив за него, ведь он наконец обрёл радость после сложных времён и вынужденного завершения карьеры из-за проблем со здоровьем», – цитирует Месси Barca Universe.

Агуэро завершил профессиональную карьеру в прошлом сезоне в составе каталонской «Барселоны» из-за проблем с сердцем.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Серхио Агуэро
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