Месси: «Агуэро больше всех активничает в чате сборной Аргентины, ведь теперь ему нечего делать»

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о том, кто активней всех ведёт себя в командном чате сборной Аргентины. Напомним, на грядущем чемпионате мира в Катаре южноамериканцы сыграют в одной группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.

«Агуэро больше всех активничает в чате сборной Аргентины, ведь теперь ему нечего делать. При этом я очень счастлив за него, ведь он наконец обрёл радость после сложных времён и вынужденного завершения карьеры из-за проблем со здоровьем», – цитирует Месси Barca Universe.

Агуэро завершил профессиональную карьеру в прошлом сезоне в составе каталонской «Барселоны» из-за проблем с сердцем.