Галтье недоволен некоторыми аспектами игры «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался об игре команды после победы над «Труа» (4:3).

Парижане уступали со счётом 1:2 до 52-й минуты, но нашли в себе силы в очередной раз победить, забив три мяча в течение следующих 25 минут.

«Три пропущенных гола – слишком много. Мы хорошо проявили себя в атаке, но в нашей игре не было баланса. Нам не удавалось возвращать мяч у чужих ворот посредством прессинга, из-за чего соперник получал много пространства впереди. Мы были слишком пассивны после потери мяча», – заявил в интервью Prime Video Sport France рулевой столичного гранда.

«ПСЖ» сохранил за собой лидерство в Лиге 1, выиграв в третьем матче кряду и набрав 35 очков после 13 туров.