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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье: «Не думайте, что мы отказались от схемы с тремя защитниками»

25 Октября 2022 • 10:56 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
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29.10 18:00

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что его команда не отказалась от схемы с тремя центральными защитниками. В самом начале сезона парижане играли с этой расстановкой и показывали неплохие результаты, но после того, как у команды начались небольшие проблемы, тренер решил выпускать на поле четырёх защитников.

«Не думайте, что мы отказались от схемы с тремя защитниками. То, что мы можем играть с двумя расстановками – это большое преимущество», – дал понять Галтье на пресс-конференции в преддверии матча Лиги чемпионов против «Маккаби» Хайфа.

В случае победы над израильской командой, «ПСЖ» гарантирует себе выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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