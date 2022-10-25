Галтье: «Не думайте, что мы отказались от схемы с тремя защитниками»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что его команда не отказалась от схемы с тремя центральными защитниками. В самом начале сезона парижане играли с этой расстановкой и показывали неплохие результаты, но после того, как у команды начались небольшие проблемы, тренер решил выпускать на поле четырёх защитников.

«Не думайте, что мы отказались от схемы с тремя защитниками. То, что мы можем играть с двумя расстановками – это большое преимущество», – дал понять Галтье на пресс-конференции в преддверии матча Лиги чемпионов против «Маккаби» Хайфа.

В случае победы над израильской командой, «ПСЖ» гарантирует себе выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов.