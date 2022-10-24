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Чемпионат Франции. Лига 1

Перейра готов сыграть с «Маккаби»

24 Октября 2022 • 15:56 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
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29.10 18:00

Полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейра может принять участие в ближайшем матче своей команды против «Маккаби» Хайфа. Напомним, парижане сыграют с израильским коллективом в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

По информации от журналиста Адриена Гренье, футболист залечил свою травму и теперь готов принять участие в матче с «Маккаби». Напомним, португалец получил травму в матче с «Марселем» в чемпионате Франции.

В этом сезоне Перейра часто выступает на позиции центрального защитника, куда его ставит новый главный тренер Кристоф Галтье. В матче с «Маккаби» также может принять участие другой игрок «ПСЖ», залечивший травму – Преснел Кимпембе.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Данилу Перейра
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