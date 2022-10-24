«ПСЖ» продолжает работу над новым контрактом Месси

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в скором времени обсудит с клубом новый контракт.

Текущий договор аргентинца истекает уже по окончании сезона 2022/23, и в «ПСЖ» твёрдо вознамерились сохранить в своих рядах суперзвезду. Согласно обновлённым сведениям от Le Parisien, Месси будет предложено соглашение на один год с возможностью автоматического продления ещё на сезон. Сам 35-летний игрок не имеет ничего против данной перспективы.

Напомним, что «Барселона» рассчитывает вернуть Лионеля Месси следующим летом, однако сделать это будет крайне затруднительно, если футболист поставит подпись под новым контрактом с «ПСЖ».