Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар – лучший игрок матча «ПСЖ» против «Труа»

29 Октября 2022 • 21:01 Комментировать (3)
ПСЖ
4:3
Труа
окончен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар провёл очередной результативный матч.

30-летний футболист отметился забитым мячом и голевой передачей, а его команда обыграла «Труа» со счётом 4:3. Именно Неймар получил самую высокую оценку от авторитетного статистического ресурса SofaScore – 8,7, опередив нападающего соперников Мама Бальде (8,3), ставшего автором дубля, а также Лионеля Месси (8,1) и Килиана Мбаппе (8,1). Бразилец создал два явных голевых момента для товарищей по команде (больше всех) и регулярно угрожал чужим воротам, нанося удары.

В активе Неймара в настоящий момент десять забитых мячей и восемь результативных передач в рамках чемпионата Франции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Труа Лионель Месси ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Dаvid MU
29 Октября 2022 в 21:08
Случайно посмотрел два последних матча ПСЖ, Неймара не узнать...на поле пашет больше всех. Респектос, так изменился, повзрослел на 40 десятке все таки)))
ARTUR
29 Октября 2022 в 21:21
Именно с этого сезона , а все просто ,сбили с него понтовскую пыль , когда подписали мбапу на более большой контракт с бонусами в игре и теперь назначеный король мбапа а не Ней ..приходится попу рвать , но это лишний раз доказывает что он не такой тупой ,есть некоторые которым и к 40 не дошло ..все так же перед штрафными раскорячивается ))как был придурком так и помрет ))
Alex1972
29 Октября 2022 в 21:03
Да..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ПСЖ ПСЖ
Труа Труа
4
3
1.09 10.50 26.00
Видео
37 мин
Страсбург Страсбург
Марсель Марсель
0
2
3.00 3.50 2.37
Видео
30.10.22 в 15:00
Осер Осер
Аяччо Аяччо
2.55 3.10 3.05
Видео
30.10.22 в 17:00
Ренн Ренн
Монпелье Монпелье
1.43 4.90 7.20
Видео
30.10.22 в 17:00
Брест Брест
Реймс Реймс
2.55 3.45 2.80
Видео
30.10.22 в 17:00
Монако Монако
Анже Анже
1.34 5.80 8.40
Видео
30.10.22 в 17:00
Нант Нант
Клермон Клермон
1.96 3.65 3.95
Видео
30.10.22 в 19:05
Лорьян Лорьян
Ницца Ницца
2.65 3.45 2.65
Видео
30.10.22 в 22:45
Лион Лион
Лилль Лилль
1.91 3.90 3.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Октября
21:17 · Франция. Лига 1
Галтье недоволен некоторыми аспектами игры «ПСЖ» 1
21:01 · Франция. Лига 1
Неймар – лучший игрок матча «ПСЖ» против «Труа» 3
20:52 · Франция. Лига 1
Гвардиола: «Мне жаль тех, кто пытается занять трон Месси» 2
20:24 · Франция. Лига 1
Серхио Рамос стал рекордсменом «ПСЖ» по числу матчей без поражений 2
19:52 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» забил 4 мяча «Труа», но мог и упустить победу 4
17:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Труа»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:3
14:48 · Испания. Ла Лига
Месси не станет уходить из «ПСЖ» в январе 1 слухи
13:51 · Франция. Лига 1
Жан-Пьер Папен станет советником президента «Марселя» 1
13:16 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» хочет подписать новую звезду в атаку
12:11 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нацелена подписать Месси уже в январе 3
11:02 · Германия. Бундеслига
Сага с Мбаппе завершена для «Реала», главная цель клуба – Беллингем 5
10:27 · Испания. Ла Лига
Иньеста отреагировал на новость о возвращении Месси в «Барселону»
09:58 · Франция. Лига 1
Мусса Дембеле оценил свои шансы поехать на ЧМ-2022
09:56 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» пристально следит за полузащитником «Манчестер Сити»
09:11 · Франция. Лига 1
Черчесов: «Противоядия против стандартов Головина нет — мы же не свяжем ему ноги»
Все новости
Рекомендуем