Неймар – лучший игрок матча «ПСЖ» против «Труа»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар провёл очередной результативный матч.

30-летний футболист отметился забитым мячом и голевой передачей, а его команда обыграла «Труа» со счётом 4:3. Именно Неймар получил самую высокую оценку от авторитетного статистического ресурса SofaScore – 8,7, опередив нападающего соперников Мама Бальде (8,3), ставшего автором дубля, а также Лионеля Месси (8,1) и Килиана Мбаппе (8,1). Бразилец создал два явных голевых момента для товарищей по команде (больше всех) и регулярно угрожал чужим воротам, нанося удары.

В активе Неймара в настоящий момент десять забитых мячей и восемь результативных передач в рамках чемпионата Франции.