Галтье: «ПСЖ» верит в Руиса, ему требовалось время на адаптацию»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался об адаптации Фабиана Руиса в команде.

Испанский полузащитник пополнил ряды парижан в августе нынешнего года, перебравшись из «Наполи» за 23 млн евро.

«Фабиан испытывал трудности с физической формой, так как перед уходом из «Наполи» он находился вне состава. Мы знали, что нам придётся подождать, пока он полностью адаптируется здесь. Всем игрокам требуется время, чтобы привыкнуть к новой обстановке, но на Руиса возлагаются особые надежды.

Мы следили за Фабианом в течение долгого времени перед трансфером. Возможно, в первых матчах он не показал свою лучшую игру, но мы продолжаем ему доверять, поскольку знаем о его способностях», – отметил Галтье.