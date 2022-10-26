Витинья: «Довольны победой, но не хотели пропускать два гола»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал выступление своей команды в матче Лиги чемпионов против «Маккаби» Хайфа. Напомним, парижане разгромили израильтян у себя дома со счётом 7:2 и оформили выход в раунд плей-офф.

«Мы очень довольный этой победой, но при этом мы хотели бы избежать двух пропущенных голов. Мы допустили ошибки, но хотим это исправить в будущем. Самое главное, что мы победили, забив при этом несколько голов», – заявил Витинья в интервью после матча.

Перед последним туром группового этапа Лиги чемпионов, «ПСЖ» идёт на первой строчке и опережает «Бенфику» на три гола в разнице забитых и пропущенных.