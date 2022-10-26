Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Витинья: «Довольны победой, но не хотели пропускать два гола»

26 Октября 2022 • 10:53 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
1 1.09 X 10.00 2 22.00
29.10 18:00

Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал выступление своей команды в матче Лиги чемпионов против «Маккаби» Хайфа. Напомним, парижане разгромили израильтян у себя дома со счётом 7:2 и оформили выход в раунд плей-офф.

«Мы очень довольный этой победой, но при этом мы хотели бы избежать двух пропущенных голов. Мы допустили ошибки, но хотим это исправить в будущем. Самое  главное, что мы победили, забив при этом несколько голов», – заявил Витинья в интервью после матча.

Перед последним туром группового этапа Лиги чемпионов, «ПСЖ» идёт на первой строчке и опережает «Бенфику» на три гола в разнице забитых и пропущенных.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Витинья
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ТРУА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Октября
10:53 · Франция. Лига 1
Витинья: «Довольны победой, но не хотели пропускать два гола»
09:51 · Италия. Серия А
Неймар пропустит матч с «Ювентусом»
04:43 · Франция. Лига 1
Каспера Шмейхеля посадили на скамейку запасных и освистали
25 Октября
19:51 · Испания. Ла Лига
Линекер считает, что Месси вернётся в «Барселону»
19:31 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» предложит Месси контракт на два года, сохранив его оклад
16:31 · Франция. Лига 1
​Неймар не вмешивается в конфликты в «ПСЖ» слухи
14:38 · Италия. Серия А
У «ПСЖ» два варианта на позицию центрального защитника
12:28 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» рискует потерять Месси из-за денег
11:43 · Франция. Лига 1
Человек из окружения Эндрика: «ПСЖ» не предлагал «Палмейрасу» 20 миллионов евро»
11:04 · Испания. Ла Лига
Агуэро рассказал о своей реакции на уход Месси из «Барселоны»
10:56 · Франция. Лига 1
Галтье: «Не думайте, что мы отказались от схемы с тремя защитниками»
01:22 · Франция. Лига 1
Галтье: «ПСЖ» верит в Руиса, ему требовалось время на адаптацию»
00:42 · Франция. Лига 1
Фабиан Руис рассказал, кто из звёзд «ПСЖ» помог ему с адаптацией
00:02 · Испания. Ла Лига
«Палмейрас» требует 60 млн евро за трансферную цель «ПСЖ», «Реала» и «Барселоны»
24 Октября
22:46 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» продолжает работу над новым контрактом Месси
Все новости
Рекомендуем