«Палмейрас» требует 60 млн евро за трансферную цель «ПСЖ», «Реала» и «Барселоны»

Бразильский «Палмейрас» не намерен делать скидок для потенциальных покупателей Эндрика.

16-летний талант давно интересен грандам европейского футбола, а «Пари Сен-Жермен» зашёл дальше остальных, уже начав переговоры по восходящей звезде. В контракте Эндрика прописаны отступные в размере 60 млн евро – именно столько хочет выручить от продажи нападающего «Палмейрас», докладывает журналист Бруну Андраде. Парижане предлагают вдвое меньше, но обсуждения продолжаются.

Информация об интересе «ПСЖ» к Эндрику уже публиковалась ранее, однако теперь стало известно, что ценник форварда гораздо солиднее, чем предполагалось изначально.