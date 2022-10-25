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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Палмейрас» требует 60 млн евро за трансферную цель «ПСЖ», «Реала» и «Барселоны»

25 Октября 2022 • 00:02 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
1 1.09 X 10.00 2 23.00
29.10 18:00

Бразильский «Палмейрас» не намерен делать скидок для потенциальных покупателей Эндрика.

16-летний талант давно интересен грандам европейского футбола, а «Пари Сен-Жермен» зашёл дальше остальных, уже начав переговоры по восходящей звезде. В контракте Эндрика прописаны отступные в размере 60 млн евро – именно столько хочет выручить от продажи нападающего «Палмейрас», докладывает журналист Бруну Андраде. Парижане предлагают вдвое меньше, но обсуждения продолжаются.

Информация об интересе «ПСЖ» к Эндрику уже публиковалась ранее, однако теперь стало известно, что ценник форварда гораздо солиднее, чем предполагалось изначально.

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