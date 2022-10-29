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Чемпионат Франции. Лига 1

Биограф Месси считает, что ему лучше остаться в «ПСЖ»

29 Октября 2022 • 04:39 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
1 1.10 X 10.50 2 26.00
Через 12 ч. 13 мин.

Гильем Балаге, биограф Лионеля Месси, считает, что аргентинскому игроку следует остаться в «ПСЖ», если он хочет прибавить к семи своим «Золотым мячам» еще один. В последнее время Месси разыгрался в «ПСЖ» и приближается к своим обычным показателям - так, в нынешнем сезоне он единственный игрок всех топ-5 лиг Европы, который уже добрался до двухзначных показателей по количеству забитых голов и сделанных голевых передач.

- Если «ПСЖ» предложит Месси контакт по формуле 1 плюс 1, то он подпишет его. Лео хочет подождать чемпионат мира, чтобы посмотреть, что к чему, но я думаю, что если он хочет еще один «Золотой мяч», то должен остаться во Франции, - цитирует Балаге Cadena Ser. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Гильем Балаге Гиллем Балаге
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