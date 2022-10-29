Биограф Месси считает, что ему лучше остаться в «ПСЖ»

Гильем Балаге, биограф Лионеля Месси, считает, что аргентинскому игроку следует остаться в «ПСЖ», если он хочет прибавить к семи своим «Золотым мячам» еще один. В последнее время Месси разыгрался в «ПСЖ» и приближается к своим обычным показателям - так, в нынешнем сезоне он единственный игрок всех топ-5 лиг Европы, который уже добрался до двухзначных показателей по количеству забитых голов и сделанных голевых передач.

- Если «ПСЖ» предложит Месси контакт по формуле 1 плюс 1, то он подпишет его. Лео хочет подождать чемпионат мира, чтобы посмотреть, что к чему, но я думаю, что если он хочет еще один «Золотой мяч», то должен остаться во Франции, - цитирует Балаге Cadena Ser.