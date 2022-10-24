«ПСЖ» предложил 20 млн евро за 16-летнего игрока, на которого претендуют «Реал» и «Барселона»

«Пари Сен-Жермен» намерен опередить мадридский «Реал» и «Барселону» в борьбе за Эндрика, считающегося восходящей звездой футбола.

16-летний бразилец только начал свой путь на взрослом уровне в составе «Палмейраса», но уже привлёк к себе внимание множества грандов европейского футбола. По информации журналиста Хоакима Пьеры, «ПСЖ» готов заплатить 20 млн евро за юного форварда, но «Палмейрас» требует значительно больше – 35 млн. В ближайшее время спортивный директор парижан Луиш Кампуш постарается убедить боссов бразильского клуба снизить запрос.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Эндрика в 15 млн евро – самый высокий ценник в мире среди футболистов 2006 года рождения.