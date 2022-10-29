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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» забил 4 мяча «Труа», но мог и упустить победу

29 Октября 2022 • 19:52 Комментировать (3)
ПСЖ
4:3
Труа
окончен

Матч «ПСЖ» - «Труа» мог стать лёгкой прогулкой для чемпиона, но середняк сегодня подарил интригу. Уже на первых минутах Мама Бальде добил мяч в сетку в быстрой атаке. В ответ Карлос Солер получил мяч от Неймара, обыграл голкипера и не промахнулся по пустым воротам. Бальде был в ударе и после перерыва, его сольный проход стал голевым. Тут же Лионель Месси сравнял обводящим ударом из-за пределов штрафной. Вскоре Лионель помог Неймару выйти на оперативный простор, и бразилец был точен в завершении. Килиан Мбаппе забил четвертый мяч с пенальти, но и это не всё. На 90-й минуте гости снова отличились, затолкав мяч у ворот «ПСЖ» - 4:3.

Чемпионы остаются на вершине с запасом в пять очков.

Протокол игры  
ПСЖ4:3Труа
  3'Бальде Мама (0:1)
(1:1) Солер Карлос24'  
  52'Бальде Мама (1:2)
(2:2) Месси Лионель55'  
(3:2) Неймар62'  
(4:2) Мбаппе Килиан76'  
  88'Палаверса Анте (4:3)
Доннарумма ДжанлуиджиМукиэле НордиРамос СерхиоКимпембе Преснел 59' (Маркиньос Маркос ( 59') Бернат Хуан 85' (Мендеш Нуну ( 85') Витинью II 59' (Фабиан Руис ( 59') Верратти Марко 85' (Сарабия Пабло ( 85') Солер Карлос 77' (Саншеш Ренату ( 77') Месси ЛионельМбаппе КилианНеймар
Запасные: Хакими АшрафЭкитик ЮгоБитшиабу Эль-ШадайНавас Кейлор
Галлон Готье  75'Поросо Джаксон  59'Палмер-Браун ЭрикСальмье ЙоаннБальде Тьерно 72' (Рипар Рено ( 72') Конте Абду 72' (Ларуси Яссер ( 72') Лопеш Рони  78'Куаме Роминигуе 82' (Угбо Ике ( 82') Шавалерин Ксавье 90' (Дингом Тристан ( 90') Одоберт Уилсон 81' (Палаверса Анте ( 81') Бальде Мама
Запасные: Бруус АндреасЯде Папа НдиагаЛис МатеушРами Адиль
29 октября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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Комментарии (3)
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Alex1972
29 Октября 2022 в 20:07
Зато зрителям весело...
Vova52
29 Октября 2022 в 19:57
Ai da Mewssi,chto tvorit fenomen ...1gol+1asist i skol@ko podach na vixod .....Bravo...
CELTIC FROST
29 Октября 2022 в 20:14
да. феномены - они такие.
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Окончен
ПСЖ ПСЖ
Труа Труа
4
3
1.08 12.00 28.00
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Страсбург Страсбург
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