«ПСЖ» забил 4 мяча «Труа», но мог и упустить победу

Матч «ПСЖ» - «Труа» мог стать лёгкой прогулкой для чемпиона, но середняк сегодня подарил интригу. Уже на первых минутах Мама Бальде добил мяч в сетку в быстрой атаке. В ответ Карлос Солер получил мяч от Неймара, обыграл голкипера и не промахнулся по пустым воротам. Бальде был в ударе и после перерыва, его сольный проход стал голевым. Тут же Лионель Месси сравнял обводящим ударом из-за пределов штрафной. Вскоре Лионель помог Неймару выйти на оперативный простор, и бразилец был точен в завершении. Килиан Мбаппе забил четвертый мяч с пенальти, но и это не всё. На 90-й минуте гости снова отличились, затолкав мяч у ворот «ПСЖ» - 4:3.

Чемпионы остаются на вершине с запасом в пять очков.