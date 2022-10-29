«ПСЖ» забил 4 мяча «Труа», но мог и упустить победу

Матч «ПСЖ» - «Труа» мог стать лёгкой прогулкой для чемпиона, но середняк сегодня подарил интригу. Уже на первых минутах Мама Бальде добил мяч в сетку в быстрой атаке. В ответ Карлос Солер получил мяч от Неймара, обыграл голкипера и не промахнулся по пустым воротам. Бальде был в ударе и после перерыва, его сольный проход стал голевым. Тут же Лионель Месси сравнял обводящим ударом из-за пределов штрафной. Вскоре Лионель помог Неймару выйти на оперативный простор, и бразилец был точен в завершении. Килиан Мбаппе забил четвертый мяч с пенальти, но и это не всё. На 90-й минуте гости снова отличились, затолкав мяч у ворот «ПСЖ» - 4:3.
Чемпионы остаются на вершине с запасом в пять очков.
Протокол игры
|3'Бальде Мама (0:1)
|(1:1) Солер Карлос24'
|52'Бальде Мама (1:2)
|(2:2) Месси Лионель55'
|(3:2) Неймар62'
|(4:2) Мбаппе Килиан76'
|88'Палаверса Анте (4:3)
Доннарумма Джанлуиджи•Мукиэле Норди•Рамос Серхио•Кимпембе Преснел59' (Маркиньос Маркос (59') •Бернат Хуан85' (Мендеш Нуну (85') •Витинью II59' (Фабиан Руис (59') •Верратти Марко85' (Сарабия Пабло (85') •Солер Карлос77' (Саншеш Ренату (77') •Месси Лионель•Мбаппе Килиан•Неймар
Запасные: Хакими Ашраф•Экитик Юго•Битшиабу Эль-Шадай•Навас Кейлор
Галлон Готье• 75'Поросо Джаксон• 59'Палмер-Браун Эрик•Сальмье Йоанн•Бальде Тьерно72' (Рипар Рено (72') •Конте Абду72' (Ларуси Яссер (72') •Лопеш Рони• 78'Куаме Роминигуе82' (Угбо Ике (82') •Шавалерин Ксавье90' (Дингом Тристан (90') •Одоберт Уилсон81' (Палаверса Анте (81') •Бальде Мама
Запасные: Бруус Андреас•Яде Папа Ндиага•Лис Матеуш•Рами Адиль
29 октября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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