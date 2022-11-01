Рамос рассказал о взаимоотношениях с Месси

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос высказался о взаимоотношениях с аргентинской звездой клуба Лионелем Месси.

«Мои отношения с Лионелем Месси? Это привлекло много внимания, но у нас одинаковая цель, а именно выигрывать в футболке «ПСЖ». Мы хотим помочь команде как можно больше с нашим опытом. У нас великолепные отношения, это видно», – заявил испанский ветеран, чьи слова приводит журналист Хадриен Гренье.

Отметим, что Рамос и Месси стали одноклубниками в прошлом сезоне после 16 лет соперничества в качестве игроков «Реала» и «Барселоны» соответственно.

