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Чемпионат Франции. Лига 1

Рамос рассказал о взаимоотношениях с Месси

01 Ноября 2022 • 22:52 Комментировать (2)
ПСЖ
4:3
Труа
окончен

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос высказался о взаимоотношениях с аргентинской звездой клуба Лионелем Месси.

«Мои отношения с Лионелем Месси? Это привлекло много внимания, но у нас одинаковая цель, а именно выигрывать в футболке «ПСЖ». Мы хотим помочь команде как можно больше с нашим опытом. У нас великолепные отношения, это видно», – заявил испанский ветеран, чьи слова приводит журналист Хадриен Гренье.

Отметим, что Рамос и Месси стали одноклубниками в прошлом сезоне после 16 лет соперничества в качестве игроков «Реала» и «Барселоны» соответственно.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Серхио Рамос Пари Сен-Жермен
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Комментарии (2)
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ингерман
01 Ноября 2022 в 23:33
клизьман - сдохни
Alex1972
01 Ноября 2022 в 23:03
Ну поцелуйтесь ещё... Хе...
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