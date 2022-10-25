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Чемпионат Франции. Лига 1

Фабиан Руис рассказал, кто из звёзд «ПСЖ» помог ему с адаптацией

25 Октября 2022 • 00:42 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
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29.10 18:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис рассказал о взаимоотношениях с товарищами по команде.

Испанец перешёл в парижский клуб в августе из итальянского «Наполи». Сумма трансфера составила 23 млн евро.

«Все знают Верратти, и я тоже его знал. Марко очень помог мне с адаптацией, когда я только пришёл. Он говорит по-итальянски, и с таким футболистом, как он, всегда легко играть. Впрочем, играть с лучшими всегда приятно, и Верратти – один из таковых», – приводит Football Italia слова 26-летнего хавбека.

После перехода в «ПСЖ» Фабиан Руис отыграл девять матчей, не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти Фабиан Руис
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