Фабиан Руис рассказал, кто из звёзд «ПСЖ» помог ему с адаптацией

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис рассказал о взаимоотношениях с товарищами по команде.

Испанец перешёл в парижский клуб в августе из итальянского «Наполи». Сумма трансфера составила 23 млн евро.

«Все знают Верратти, и я тоже его знал. Марко очень помог мне с адаптацией, когда я только пришёл. Он говорит по-итальянски, и с таким футболистом, как он, всегда легко играть. Впрочем, играть с лучшими всегда приятно, и Верратти – один из таковых», – приводит Football Italia слова 26-летнего хавбека.

После перехода в «ПСЖ» Фабиан Руис отыграл девять матчей, не отметившись результативными действиями.