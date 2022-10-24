Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» определились с будущим Серхио Рамоса

24 Октября 2022 • 02:15 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
1 1.11 X 9.50 2 23.00
29.10 18:00

Центральному защитнику «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамосу будет предложен новый контракт.

Действующее трудовое соглашение 36-летнего испанца подходит к концу уже в июне следующего года, но в клубе не планируют расставаться с опытным игроком, информирует издание Le10Sport. В скором времени руководство «ПСЖ» планирует начать переговоры с Рамосом в надежде убедить его продолжить выступления в Париже после завершения текущей кампании.

Серхио Рамос принял участие в 15 матчах команды в нынешнем сезоне, записав себе в актив один забитый мяч. Цвета парижан центрбек защищает с лета 2021 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ТРУА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лилль Лилль
Монако Монако
4
3
2.30 3.60 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
02:15 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» определились с будущим Серхио Рамоса
02:06 · Англия. Премьер-лига
Холанн уверенно возглавляет гонку за европейскую «Золотую бутсу»
23 Октября
23:42 · Франция. Лига 1
«Монако» с Головиным забил три мяча «Лиллю», но всё равно проиграл
23:24 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» выплатит Мбаппе более 600 млн евро за три года 2
22:42 · Франция. Лига 1
Раскрыты невероятные бонусы за лояльность из контракта Мбаппе с «ПСЖ»
21:15 · Франция. Лига 1
«Лилль» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:3
20:10 · Франция. Лига 1
«Ницца» на 90-й минуте ушла от поражения в матче с «Нантом»
18:13 · Франция. Лига 1
«Брест» и «Реймс» добились побед
15:52 · Франция. Лига 1
«Ренн» в компенсированное время дожал «Анже»
14:57 · Англия. Премьер-лига
​Ленгле: Лучше играть с Месси, чем против него
10:46 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Барселона» и «ПСЖ» сразятся за немецкого нападающего
07:39 · Испания. Ла Лига
«Реал» заплатит «Лиону» миллион евро за «Золотой мяч» Бензема
00:00 · Франция. Лига 1
«Ланс» выиграл у «Марселя» сражение за вторую строчку 2
22 Октября
20:16 · Испания. Ла Лига
Иньеста: «Не встречал игрока лучше Месси» 3
19:56 · Франция. Лига 1
«Лион» дожал «Монпелье» в формате 10 на 10
Все новости
Рекомендуем