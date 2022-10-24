В «ПСЖ» определились с будущим Серхио Рамоса

Центральному защитнику «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамосу будет предложен новый контракт.

Действующее трудовое соглашение 36-летнего испанца подходит к концу уже в июне следующего года, но в клубе не планируют расставаться с опытным игроком, информирует издание Le10Sport. В скором времени руководство «ПСЖ» планирует начать переговоры с Рамосом в надежде убедить его продолжить выступления в Париже после завершения текущей кампании.

Серхио Рамос принял участие в 15 матчах команды в нынешнем сезоне, записав себе в актив один забитый мяч. Цвета парижан центрбек защищает с лета 2021 года.