Хакими поделился мнением о возможном отъезде Мбаппе в «Реал»

Крайний защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими прокомментировал будущее своего одноклубника Килиана Мбаппе.

«Мбаппе – мой друг и один из лучших игроков мира, – рассказал 23-летний марокканец в интервью Telefoot. – Я хочу, чтобы он остался здесь, он знает об этом. Он сам решит, какой шаг будет полезнее для его карьеры, и я буду оказывать ему поддержку», – заявил Хакими.

Будущее Килиана Мбаппе может решиться в ближайшее время. Француз выбирает между уходом в мадридский «Реал» и продлением истекающего контракта с «Пари Сен-Жермен».

Ашраф Хакими – воспитанник мадридского «Реала». В 2020 году он перебрался в миланский «Интер» за 43 млн евро, а спустя год был продан в «ПСЖ» за 66,5 млн.