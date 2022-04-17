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Хакими поделился мнением о возможном отъезде Мбаппе в «Реал»

17 Апреля 2022 • 14:01 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
1.37 5.50 7.50
Через 7 ч. 9 мин.

Крайний защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими прокомментировал будущее своего одноклубника Килиана Мбаппе.

«Мбаппе – мой друг и один из лучших игроков мира, – рассказал 23-летний марокканец в интервью Telefoot. – Я хочу, чтобы он остался здесь, он знает об этом. Он сам решит, какой шаг будет полезнее для его карьеры, и я буду оказывать ему поддержку», – заявил Хакими.

Будущее Килиана Мбаппе может решиться в ближайшее время. Француз выбирает между уходом в мадридский «Реал» и продлением истекающего контракта с «Пари Сен-Жермен».

Ашраф Хакими – воспитанник мадридского «Реала». В 2020 году он перебрался в миланский «Интер» за 43 млн евро, а спустя год был продан в «ПСЖ» за 66,5 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Ашраф Хакими
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