Продажа «ПСЖ» будет логичной, после чемпионата мира клуб будет не нужен владельцам

На днях появилась информация, что нынешние владельцы «ПСЖ» могут продать клуб. Эти сообщения, естественно, были опровергнуты, но они выглядят логичными. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, почему.

Вылет от «Реала» явно стал сильным моральным ударом по «ПСЖ». В Париже делали ставку на этот сезон. Килиан Мбаппе, видимо, проводит последний сезон во французском клубе. Ему в помощь пригласили Лионеля Месси. На ворота был подписан лучший вратарь последнего Евро Джанлуиджи Доннарумма, а в защиту позвали Серхио Рамоса, который прекрасно знает, как выигрывать Лигу чемпионов. Однако парижане вылетели уже в 1/8 финала, причём первый гол «Реала», предвосхитивший камбек, видимо, случился после нарушения правил.

Сразу после поединка с «Реалом» появились новости, что в «ПСЖ» собираются перетряхнуть состав летом, выгнать и Месси, и Неймара, и ещё кого-то. Пока этого не случилось, но вообще-то это слегка напоминает то, как поступил Сулейман Керимов, когда бросил «Анжи» на произвол судьбы, уверовав, что его клубу не удастся ничего добиться. Катарские владельцы «ПСЖ» косвенно намекали, что команду засудили, предпочтя великий «Реал».

Однако в целом есть ощущение, что проект «ПСЖ» в текущей формации действительно близок к завершению. И дело вовсе не в поражении от «Реала». Никто никогда не скрывал, что «ПСЖ» очень тесно связан с проведением чемпионата мира в Катаре, который состоится в конце 2022 года. Ранее сообщалось, что бывший президент Франции Николя Саркози ранее просил катарских шейхов купить столичный клуб в обмен на поддержку заявки ближневосточной страны на проведение чемпионата мира. Этот факт пока прямо не доказан, но «ПСЖ» активно продвигал и продвигает катарский мундиаль.

Для Катара, как и для любого ближневосточного государства, футбол – это попытка «обелить» режим. По этой причине и ОАЭ, и Саудовская Аравия тоже активно инвестируют в спорт. Катар пошёл дальше всех, заполучив не только клуб, но и право проведения чемпионата мира. Скорее всего, страна проведёт мундиаль на высоком уровне, что и создаст хорошую картинку в умах мирового сообщества. После этого цель будет достигнута, и надобности в «ПСЖ» уже не будет.

Французский клуб в целом выполнил свою задачу обеления правителей Катара. Нассер Аль-Хелаифи стал неким лицом своей страны – респектабельный бизнесмен, который руководит большой командой. При этом не видно его какой-то страсти именно к футболу как игре, а не как инструменту – то есть того, что отличало Романа Абрамовича, для которого «Челси» был любовью сам по себе.

В этом смысле постепенное сворачивание проекта «ПСЖ» выглядит логичным. Если удастся продать, думается, нынешние собственники будут только рады. Правда, это сделать будет не так просто, всё же французские клубы не столь интересны, как английские, где готовы покупать даже коллективы низших дивизионов. Скорее можно ожидать не столько продажи, сколько уменьшения расходов на парижан. Звёзды будут уходить, а новых звать не будут. Не зря же появилась информация, что в клубе хотят сделать ставку на воспитанников своей школы, которая является очень успешной. Когда появляются разговоры о расчёте на молодёжь, то это всегда свидетельствует о некоторой экономии.

Роман Андреев