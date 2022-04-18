«ПСЖ» и «Марсель» установили антирекорд по количеству ударов

Поединок «Пари Сен-Жермен» против «Марселя» стал самым бедным на удары в текущем розыгрыше чемпионата Франции.

За весь матч команды нанесли всего 10 ударов на двоих (парижане пробили 7 раз, «Марсель» – трижды) – ещё ни в одном из поединков нынешнего сезона французской Лиги 1 команды не наносили в сумме столь низкое количество ударов по воротам.

Впрочем, данный антирекорд не слишком сказался на голевой результативности в центральной игре тура: «ПСЖ» одержал победу над главным преследователем со счётом 2:1, упрочив своё лидерство в турнирной таблице чемпионата.