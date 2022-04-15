Ультрас «ПСЖ» продолжат бойкотировать игроков

Ультрас «ПСЖ» намерены продолжить бойкотировать игроков в матче против «Марселя», сообщает Le Parisien.

Как и в предыдущих домашних играх после поражения от «Реала» в Лиге чемпионов, фанаты придут на стадион, но продолжат хранить молчание и будут воздерживаться от поддержки своих игроков. Протест может закончиться в зависимости от исхода матча, но, по сути, болельщики продолжат демонстрировать свое неудовольствие из-за отсутствия немедленных изменений в руководстве «ПСЖ» после фиаско в Мадриде.

Тем не менее, сообщается, что «ПСЖ» намерен сделать еще один шаг к тому, чтобы должным образом продемонстрировать, что они достойны титула чемпионов Франции. «Марсель», в свою очередь, стремиться занять вторую строчку в таблице чемпионата.