Почеттино – о 15-очковом отрыве «ПСЖ»: «Мы ещё не чемпионы»

Рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино считает, что «ПСЖ» пока рано праздновать победу в чемпионате Франции.

За шесть туров до финиша парижане оторвались от преследователей на 15 очков, обыграв «Марсель» в сегодняшнем поединке (2:1).

«Дело ещё не сделано. 15 очков – хороший задел, но нам нужно продолжать выигрывать. В случае чего мы можем дать шанс нашим молодым игрокам. Думаю, мы найдём способ поддерживать высокую мотивацию», – сказал Почеттино в интервью Prime.

Аргентинец также прокомментировал сегодняшнюю победу над главным конкурентом по чемпионату: «Мы победили – это главное, но мы всё ещё можем прогрессировать и играть лучше. Мы хорошо сыграли в первом тайме, создали много моментов. Думаю, мы контролировали ход матча и заслужили победу».