Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино о Гуйе: «Он пропустил 50 дней. Ему нужно набрать форму»

16 Апреля 2022 • 15:36 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
1.35 5.50 7.50
17.04 21:45

Главный тренер «ПСЖ» Мауриси Почеттино сообщил о том, что полузащитник Идрисса Гуйе вернулся к тренировкам в общей группе. При этом аргентинец предостерёг, что футболисту ещё предстоит набрать форму.

«Как и Диалло, Гуйе пропустил 50 дней в общей группе. Когда они вернулись, они стали заметно хуже в физическом плане. Им нужно время, чтобы вернуться к оптимальной форме. Я уже объяснил им это», – сказал Почеттино на своей пресс-конференции.

Напомним, Гуйе из-за травмы пропустил почти 2 месяца. Футболист перебрался в «ПСЖ» летом 2019 года из английского «Эвертона» на правах свободного агента.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Идрисса Гуйе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ МАРСЕЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.04  18:00 Сент-Этьен ... Брест 2.27 3.45 3.20
16.04  22:00 Лилль ... Ланс 2.15 3.45 3.50
17.04  14:00 Ницца ... Лорьян 1.64 4.00 5.60
17.04  16:00 Метц ... Клермон 2.75 3.35 2.70
17.04  16:00 Нант ... Анже 1.93 3.50 4.30
17.04  16:00 Монпелье ... Реймс 2.21 3.35 3.45
17.04  16:00 Труа ... Страсбург 3.80 3.45 2.06
17.04  18:05 Лион ... Бордо 1.37 5.00 8.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Апреля
17:44 · Италия. Серия А
Мотта опроверг слухи о назначении в «ПСЖ»
17:19 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» согласовал контракт с Камара
16:58 · Англия. Премьер-лига
Бадьяшиль заинтересовал «Ньюкасл», «Лейпциг», «Вест Хэм» и «Ювентус»
15:36 · Франция. Лига 1
Почеттино о Гуйе: «Он пропустил 50 дней. Ему нужно набрать форму»
13:44 · Франция. Лига 1
Кабелла может остаться в «Монпелье» после окончания этого сезона
13:27 · Франция. Лига 1
Наставник «Сент-Этьена» попросил игроков-мусульман не поститься в Рамадан
12:47 · Франция. Лига 1
Зидан изучает предложение от руководства «ПСЖ»
12:15 · Франция. Лига 1
Рамос может перейти в клуб Бекхэма
11:58 · Франция. Лига 1
Головин о победе над «Ренном»: Очень важные три очка для нас
11:37 · Франция. Лига 1
Ди Мария и Навас вернулись к тренировкам
11:29 · Франция. Лига 1
Игроки «ПСЖ» разочаровались в Почеттино
11:06 · Франция. Лига 1
Президент Франции уговаривает Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ»
10:16 · Франция. Лига 1
Тренер «Монако»: До конца чемпионата у нас осталось шесть финалов
09:56 · Франция. Лига 1
Ротен считает, что «ПСЖ» должен избавиться от Неймара
09:45 · Франция. Лига 1
Полузащитник «Ренна» был назван лучшим игроком Лиги 1 в марте
Все новости
Рекомендуем