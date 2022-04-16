Почеттино о Гуйе: «Он пропустил 50 дней. Ему нужно набрать форму»

Главный тренер «ПСЖ» Мауриси Почеттино сообщил о том, что полузащитник Идрисса Гуйе вернулся к тренировкам в общей группе. При этом аргентинец предостерёг, что футболисту ещё предстоит набрать форму.

«Как и Диалло, Гуйе пропустил 50 дней в общей группе. Когда они вернулись, они стали заметно хуже в физическом плане. Им нужно время, чтобы вернуться к оптимальной форме. Я уже объяснил им это», – сказал Почеттино на своей пресс-конференции.

Напомним, Гуйе из-за травмы пропустил почти 2 месяца. Футболист перебрался в «ПСЖ» летом 2019 года из английского «Эвертона» на правах свободного агента.