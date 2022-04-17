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Чемпионат Франции. 1 лига

Гол Мбаппе с пенальти принес победу «ПСЖ» над «Марселем»

17 Апреля 2022 • 23:46 Комментировать
ПСЖ
2:1
Марсель
окончен

В центральном матче 32-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» переиграл «Марсель» (2:1).

Хозяева начали встречу, забрав мяч и контролируя ход игры. На 12-й минуте Неймар превратил преимущество парижан в забитый мяч. Однако, после этого гола «Марсель» не рассыпался и благодаря голу защитника Дуже Чалеты-Цара сравнял счет.

На 41-й минуте Лионель Месси второй раз распечатал ворота гостей, но гол отметил главный арбитр после просмотра ВАР. Но, все равно вконце первого тайма «ПСЖ» все-таки забил. На 43-й минуте парижане получили право на пенальти и к точке подошел Килиан Мбаппе. Французский форвард уверенно реализовал 11-метровый и принес своей команде победу.

В концовке матча защитник «Марселя» Вильям Салиба сравнял счет. Но, арбитр снова после просмотра ВАР отменил забитый гол.

Таким образом, «ПСЖ» обыграл главного конкурента за чемпионство в чемпионате Франции и набрал 74 очка. «Марсель» остался на втором месте и теперь отстает от лидера чемпионата на 15 очков. Стоит отметить, что до конца сезона-2021/22 осталось шесть туров.

Протокол игры  
ПСЖ 2:1Марсель
(1:0) Неймар12'   
  31'Чалета-Цар Дуе (1:1)
(2:1) Мбаппе Килиан45'   
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафМаркиньос МаркосКимпембе ПреснелМендеш Нуну   37'Данилу ПерейраВерратти Марко   17'  88' (Рамос Серхио (  88') Гуэйе Идрисса   46'  81' (Вейналдум Джорджиньо (  81') Месси ЛионельМбаппе КилианНеймар   55'
Запасные: Керер ТилоИкарди МауроСимонс ХавиЭбимбе ЭрикДи Мария АнхельБернат ХуанНавас Кейлор
Пау ЛопесРонжье Валентин  77' (Лирола Поль (  77') Салиба ВильямЧалета-Цар ДуеПерес ЛуанГендузи МаттеоКамара БубакарГуйе Пап  81' (Бамба Дьенг Амаду (  81') Юндер Дженгиз  46' (Арит Амин (  46') Пайе ДимитриЖерсон Сантос   21'
Запасные: Таргаллин УссамаБакамбу СедрикБен-Сегир СалимМанданда СтивКолашинац СеадЭнрике Луис III
17 апреля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Лионель Месси ПСЖ Лига 1 Килиан Мбаппе
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окончен Лион 6:1 Бордо 1.35 5.20 8.50
окончен ПСЖ 2:1 Марсель 1.40 5.20 7.40
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