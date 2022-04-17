Гол Мбаппе с пенальти принес победу «ПСЖ» над «Марселем»

В центральном матче 32-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» переиграл «Марсель» (2:1).

Хозяева начали встречу, забрав мяч и контролируя ход игры. На 12-й минуте Неймар превратил преимущество парижан в забитый мяч. Однако, после этого гола «Марсель» не рассыпался и благодаря голу защитника Дуже Чалеты-Цара сравнял счет.

На 41-й минуте Лионель Месси второй раз распечатал ворота гостей, но гол отметил главный арбитр после просмотра ВАР. Но, все равно вконце первого тайма «ПСЖ» все-таки забил. На 43-й минуте парижане получили право на пенальти и к точке подошел Килиан Мбаппе. Французский форвард уверенно реализовал 11-метровый и принес своей команде победу.

В концовке матча защитник «Марселя» Вильям Салиба сравнял счет. Но, арбитр снова после просмотра ВАР отменил забитый гол.

Таким образом, «ПСЖ» обыграл главного конкурента за чемпионство в чемпионате Франции и набрал 74 очка. «Марсель» остался на втором месте и теперь отстает от лидера чемпионата на 15 очков. Стоит отметить, что до конца сезона-2021/22 осталось шесть туров.