Серхио Рамос собирается выступать на высоком уровне ещё четыре-пять лет

36-летний защитник «ПСЖ» Серхио Рамос поделился своими планами на будущее.

«Я вижу себя играющим на высоком уровне ещё на протяжении четырёх-пяти лет, а затем я займусь чем-то другим. Я могу провести два года в «ПСЖ», но постараюсь задержаться до трёх лет. Моё тело пока справляется, а разум предельно сфокусирован», – приводит слова испанца Mundo Deportivo.

Бывшего капитана мадридского «Реала» также попросили расставить приоритеты между клубным футболом и игрой за сборную: «Это сложный вопрос. В обоих случаях испытываешь особые чувства, и я не могу выбрать что-то одно. Но со сборной можно претендовать на звание чемпиона мира», – сказал Рамос, отыгравший в текущем сезоне 7 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах.