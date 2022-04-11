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Погба является приоритетным вариантом для «ПСЖ» на лето

11 Апреля 2022 • 15:38 Комментировать
ПСЖ
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Марсель
1.35 5.60 7.70
17.04 21:45
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба является главной целью для спортивного директора «ПСЖ» Леонардо на летнее межсезонье. Напомним, в июне у француза истекает контракт с манчестерским клубом и он станет свободным агентом.
 
Как сообщает журналист Адриен Гренье, «Манчестер Юнайтед» уже осознал тот факт, что клубу не удастся удержать футболиста на следующий сезон. Ещё одним заинтересованным клубом является туринский «Ювентус», но по сведениям источника команда Массимилиано Аллегри в последнее время охладила свой интерес к французу.
 
Напомним, что ранее шли слухи, согласно которым переход Погба может поспособствовать решению Киллиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Поль Погба
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ПСЖ МАРСЕЛЬ
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