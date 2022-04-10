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Чемпионат Франции. 1 лига

Неймар не покинет «ПСЖ»

10 Апреля 2022 • 20:16 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
17.04 21:45

Вингер французского «Пари Сен-Жермен» Неймар не сменит клуб нынешним летом.

Будущее бразильца подверглось сомнениям после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов. Пятилетнее пребывание Неймара в Париже уже обошлось руководству клуба почти в 500 млн евро, а контракт 30-летнего футболиста рассчитан ещё на три года.

По информации L’Equipe, «ПСЖ» не сомневается в том, что в ближайшее время Неймар не будет продан, поскольку ни один из клубов, как ожидается, не сможет заплатить требуемую трансферную компенсацию.

Transfermarkt оценивает Неймара в 90 млн евро. На счету бразильца 10 голов и 6 результативных передач в 23 матчах текущей клубной кампании.

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ПСЖ Неймар
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