Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

«Спортинг» отказывается снижать сумму отступных за Мендеша, которая составляет 40 миллионов евро

14 Апреля 2022 • 15:01 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
1.35 5.50 7.40
17.04 21:45
Французский «ПСЖ» испытывает сложности с осуществлением трансфера арендованного у лиссабонского «Спортинга» защитника Нуну Мендеша на постоянной основе. Парижский клуб просит у португальцев снизить сумму выкупа, которая составляет 40 миллионов евро, но договориться пока что не получается.
 
Как сообщает французский журналист Адриен Гренье, «ПСЖ» также попытался включить в сделку некоторых своих игроков, но «Спортинг» отказался от этого предложения. Напомним, что на данный момент в лиссабонском клубе на правах аренды уже играет арендованный у «ПСЖ» полузащитник Пабло Сарабия.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Спортинг Лиссабон Нуну Мендеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ МАРСЕЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Апреля
16:01 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» по прежнему заинтересован в Рэшфорде
15:41 · Англия. Премьер-лига
Иан Райт предсказал победу «Вест Хэма»
15:01 · Франция. Лига 1
«Спортинг» отказывается снижать сумму отступных за Мендеша, которая составляет 40 миллионов евро
13:59 · Франция. Лига 1
Тренер «Монако»: Думаю, что матч с «Ренном» будет очень зрелищным
13:55 · Италия. Серия А
Жулио Сезар о Доннарумме: «Он ещё очень молод и может многое дать футболу»
12:35 · Франция. Лига 1
Букмекерская контора извинилась перед Мбаппе
10:58 · Франция. Лига 1
Йилмаз может продолжить карьеру в Турции или МЛС
10:53 · Франция. Лига 1
Блан может возглавить сборные Нигерии или Марокко
10:46 · Франция. Лига 1
Новый спонсор «ПСЖ» заплатит 50 миллионов евро в течение 3 лет
08:04 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «ПСЖ» включились в борьбу за Жоржиньо
13 Апреля
17:21 · Англия. Премьер-лига
«Лион» аннулировал свыше тысячи билетов у фанатов «Вест Хэма»
16:04 · Англия. Премьер-лига
Ботман стал главной целью для «Вест Хэма»
15:44 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич склоняется к переходу в «Ювентус», «Лацио» хочет продать его в «ПСЖ»
13:40 · Россия. Премьер-лига
ФИФА запускает стриминговый сервис «FIFA+» 1
12:31 · Италия. Серия А
«Интер» хочет летом подписать полузащитника «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем