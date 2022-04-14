«Спортинг» отказывается снижать сумму отступных за Мендеша, которая составляет 40 миллионов евро

Французский «ПСЖ» испытывает сложности с осуществлением трансфера арендованного у лиссабонского «Спортинга» защитника Нуну Мендеша на постоянной основе. Парижский клуб просит у португальцев снизить сумму выкупа, которая составляет 40 миллионов евро, но договориться пока что не получается.

Как сообщает французский журналист Адриен Гренье, «ПСЖ» также попытался включить в сделку некоторых своих игроков, но «Спортинг» отказался от этого предложения. Напомним, что на данный момент в лиссабонском клубе на правах аренды уже играет арендованный у «ПСЖ» полузащитник Пабло Сарабия.