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Чемпионат Франции. 1 лига

Фанатам «Марселя» запретили посещать «Парк де Пренс»

12 Апреля 2022 • 14:47 Комментировать
ПАОК
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Марсель
3.25 3.30 2.25
14.04 22:00

Как сообщает RMC Sport, фанатам «Марселя» будет запрещено посещать стадион «ПСЖ» в это воскресенье после того, как министр внутренних дел Франции опубликовал указ, запрещающий их поездки.

Эта новость появилась после того, как болельщикам «Марселя» также может быть отказано в посещении матча Лиги конференций Европы против «ПАОК» в Салониках в этот четверг.

Также сообщается, что на стадионе в Париже будут усилены меры безопасности: будет мобилизовано около 350 полицейских.

Французское «Ле Классик» между «ПСЖ» и «Марселем» пройдет в это воскресенье, 17 апреля. Обе команды занимают две первые строчки в таблице чемпионата Франции.

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ПАОК МАРСЕЛЬ
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Фанатам «Марселя» запретили посещать «Парк де Пренс»
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