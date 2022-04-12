Фанатам «Марселя» запретили посещать «Парк де Пренс»

Как сообщает RMC Sport, фанатам «Марселя» будет запрещено посещать стадион «ПСЖ» в это воскресенье после того, как министр внутренних дел Франции опубликовал указ, запрещающий их поездки.

Эта новость появилась после того, как болельщикам «Марселя» также может быть отказано в посещении матча Лиги конференций Европы против «ПАОК» в Салониках в этот четверг.

Также сообщается, что на стадионе в Париже будут усилены меры безопасности: будет мобилизовано около 350 полицейских.

Французское «Ле Классик» между «ПСЖ» и «Марселем» пройдет в это воскресенье, 17 апреля. Обе команды занимают две первые строчки в таблице чемпионата Франции.