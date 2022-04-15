Пасторе: «ПСЖ» - «Марсель» - это особенная атмосфера

Бывший нападающий «ПСЖ» Хавьер Пасторе рассказал журналистам об атмосфере во время матчей между парижским клубом и «Марселем».

«Как только я приехал в Париж, я почувствовал, что это особенный матч. Всю неделю болельщики заставляли вас чувствовать большое давление, необходимость выиграть», — сказал Пасторе.

Он также сравнил атмосферу на стадионе с напряжением испанских и аргентинских принципиальных противостояний.

«Атмосфера на стадионах была великолепной, похожей на ту, что можно испытать в Италии или Аргентине. Эти классико всегда было приятно играть», - сказал он.

Игра между "ПСЖ" и "Марселем" пройдет в воскресенье, 17 апреля.